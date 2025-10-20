Махачкала на день станет городом народных ремесел

В это воскресенье, 21 июня, в Махачкале на аллее "Город мастеров" отпразднуют всероссийский День народных художественных промыслов – жители и гости дагестанской столицы смогут увидеть лучшие работы народных мастеров Дагестана.

В нынешнее воскресенье, 21 июня, жителям и гостям дагестанской столицы не придется ехать в горы, чтобы воочию увидеть поистине уникальные изделия народных мастеров - День народных художественных промыслов России будут праздновать прямо в Махачкале, на аллее "Город мастеров", сообщает пресс-служба Минтуризма Дагестана.

"Дагестан невозможно представить без кубачинского серебра, балхарской керамики, унцукульской насечки по дереву и ковров, в которых переплетаются история, культура и характер горного края. Это отличный повод замедлиться, прикоснуться к живой истории Дагестана и почувствовать, как традиции продолжают жить в руках мастеров"

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Власти дагестанской столицы обещают для гостей праздника обширную программу: они смогут не только насладиться лучшими работами местных мастеров, наполненными звоном серебра, ароматом глины и теплом рук народных умельцев, но и познакомиться с древними ремеслами и секретами их создания, передает портал "Это Кавказ".

Их ждут мастер-классы, в которых можно будет попробовать себя в роли создателя такого чуда, увидеть работу настоящих мастеров и посетить выставку художника Арсена Гасанова.

Также в этот день гости праздника смогут насладиться концертной программой и всей семьей отдохнуть на детских площадках и интерактивах, сообщают организаторы.