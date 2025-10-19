Кубачи стали доступнее для туристов

Добраться теперь до легендарного села дагестанских умельцев Кубачи по отреставрированной дороге в село туристам будет значительно проще – ее привели в порядок по программе "Инфраструктура для жизни".

Вроде бы немногие шесть километров отремонтированной дороги в Дахадаевском районе Дагестана открыли новые возможности для автотуристов не только на участке, связывающей пять районов республики с Махачкалой, но и с популярными у туристов местами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"В Дахадаевском районе завершен ремонт дороги Леваши - Акуша - Уркарах - Маджалис - Мамедкала. Ремонт на участке с 111-го по 118-й километр был выполнен в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни""

- Минтранс Дагестана

Теперь пять районов республики - Левашинский, Акушинский, Дахадаевский, Кайтагский и Дербентский – будут тесно связаны с Махачкалой и автодорогой "Кавказ", передает "Это Кавказ".

Этот маршрут крайне популярен у путешественников – он ведет их к одним из наиболее популярных туристических мест в Дагестане - селу Кубачи и древнему поселению Кала-Корейш. Также трасса играет ключевую роль в социально-экономическом развитии региона

Теперь на трассе уложено намного более прочное асфальтобетонное покрытие, оборудованное новыми системы безопасности, в числе которых - барьерные ограждения, сигнальные столбики и дорожные знаки.