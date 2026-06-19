МИД Азербайджана опубликовало заявление по случаю Всемирного дня беженцев

Сегодня отмечался Всемирный день беженцев. Официальный Баку, для которого проблемы беженцев и вынужденных переселенцев актуальны по сей день, выступил с заявлением в связи с этой датой.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджанской Республики посвятило отмечаемому сегодня Всемирному дню беженцев заявление, опубликованное в соцсетях. Азербайджанские дипломаты подчеркнули, что для республики эта дата имеет особое значение, ведь военная агрессия Армении и захват азербайджанских территорий сделали в свое время беженцами и вынужденными переселенцами свыше 1 млн азербайджанцев.

"20 июня – во Всемирный день беженцев мы выражаем солидарность с миллионами беженцев и вынужденных переселенцев во всем мире, которые продолжают сталкиваться с тяжелыми условиями, неопределенностью, потерей дома и средств к существованию"

– МИД Азербайджана

Кроме того, в МИД АР отметили, что сейчас власти республики в рамках программы "Великое возвращение" прилагают глобальные усилия для обеспечения переезда вынужденных переселенцев в родные города и села на освобожденных от оккупации землях. Заново строится вся необходимая для жизни и работы инфраструктура, и за годы, прошедшие с победы Азербайджана в Карабахской войне, в Карабах и Восточный Зангезур вернулись уже десятки тысяч человек.

Азербайджанские дипломаты выразили приверженность Баку международной работе по решению конфликтов, из-за которых люди становятся беженцами и вынужденными переселенцами, и обеспечению решений для устройства их жизней. Также они высказали уважение беженцам и вынужденным переселенцам всего мира и выразили надежду на их возвращение в родные места.