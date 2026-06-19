Иран и США встретятся в Швейцарии в течение двух дней

Иранская делегация отправляется в Швейцарию, чтобы убедить США в необходимости заставить Израиль прекратить боевые действия в Ливане. Вице-президент США Джей Ди Вэнс готов лететь в Женеву, как только будет соблюден дипломатический протокол.

Тегеран и Вашингтон сообщили сегодня о планах организовать двусторонние переговоры в Швейцарии по исполнению меморандума о взаимопонимании, подписанного в четверг президентами Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом. Обе стороны ожидают, что переговорный раунд состоится в воскресенье или понедельник 21-22 июня.

В МИД Ирана пояснили, что повестка швейцарской встречи претерпела изменения: если прежде в Женеве должно было состояться официальное подписание меморандума о взаимопонимании, то теперь, поскольку меморандум уже подписан онлайн, Тегерану важно обсудить с американскими властями ход выполнения положений этого документа.

"Поездка, запланированная на пятницу, была отменена в связи с цифровым подписанием меморандума о взаимопонимании президентами двух стран и утратила свою необходимость. Теперь эта поездка осуществляется с целью контроля и отслеживания выполнения обязательств другой стороной, поскольку главным критерием оценки любого соглашения является этап его исполнения"

– МИД Ирана

Как сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи, делегация Тегерана вылетает в Швейцарию в ближайшие часы.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал американским СМИ, что находится в ожидании согласования своего визита в Швейцарию для переговоров с делегацией Ирана – у Вашингтона есть готовность к проведению нового переговорного раунда, осталось лишь соблюсти требования дипломатического протокола.

По оценке Вэнса, встречу с иранскими дипломатами он может провести уже завтра. Вице-президент США добавил, что в Женеве уже находятся основные переговорщики Администрации Трампа – спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Значительную часть женевской встречи может занять ливанская проблема: Израиль продолжает наносить удары по объектам "Хезболлы", что власти Ирана считают прямым нарушением меморандума о взаимопонимании. Около часа назад Корпус стражей Исламской революции заявил, что вновь блокирует Ормузский пролив из-за действий Тель-Авива в Ливане, обвинив Вашингтон в неспособности повлиять на израильских союзников.

"В связи с явным нарушением и невыполнением США первого пункта меморандума о прекращении войны, а также в ответ на постоянные нарушения режима прекращения огня на юге Ливана и невывод оккупационных сил с территорий юга Ливана, мы заявляем, что пролив Ормуз будет закрыт для прохода судов"

– КСИР

Коммерческие суда в Персидском заливе и Оманском заливе уже получили рекомендацию КСИР не приближаться к Ормузскому проливу.

Эсмаил Багаи указал на принципиальность для Ирана прекращения любых боевых действий на территории Ливана – от этого напрямую будет зависеть судьба меморандума о взаимопонимании. С точки зрения Тегерана, промежуточная сделка уже сейчас находится под угрозой срыва из-за атак Израиля на объекты "Хезболлы".

Багаи добавил, что Иран готов дать свой ответ на действия израильской армии в Ливане, если США не заставят Израиль прекратить огонь. Иранская делегация летит в Швейцарию в том числе для того, чтобы добиться перемирия в Ливане, отметил он.

Американская сторона пока настроена примирительно. Тот же Джей Ди Вэнс отметил, что США не регистрируют каких-либо новых усилий со стороны КСИР по блокаде Ормузского пролива.

"Мы не видим никаких свидетельств того, что иранцы по-прежнему закрывают Ормузский пролив. Однако потребуется некоторое время, чтобы очистить его от мин"

– Джей Ди Вэнс

Также он подтвердил, что США снимут антииранские санкции при выполнении Тегераном своей части обязательств, прописанных в меморандуме о взаимопонимании. Вэнс пояснил, что отмена санкций против Ирана не создает никаких рисков для США, поскольку Исламская республика находится в крайне ослабленном состоянии.