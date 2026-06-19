В российском внешнеполитическом ведомстве заявили о том, что тактика урегулирования войны вокруг Ирана, которую предложила РФ в ООН, доказала свою эффективность и сработала.

Российская тактика по урегулированию конфликта в Иране, предложенная в ООН, сработала, такое заявление сделал директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

Он отметил, что Россия с самого начала войны США и Израиля с Ираном была направлена против принятия однобоких инициатив.

Также Москва неоднократно призывала к сохранению неконфронтационной атмосферы и урегулированию конфликта дипломатическим путем.

"Мы с самого начала выступали против продвижения в ООН однобоких инициатив, не учитывавших первопричины кризиса и предвосхищавших исход переговорного процесса (…) Такая наша тактика, направленная на сохранение неконфронтационной атмосферы вокруг дипломатических усилий по сближению позиций Тегерана и Вашингтона, сработала"

– Кирилл Логвинов

Директор департамента международных организаций российского МИД подчеркнул, что подтверждением этого можно назвать достижение американо-иранского соглашения о взаимопонимании.

При этом высоко оценил позицию китайских коллег по вопросу не принятия резолюции СБ ООН, которая, по его словам, могла разрушить "хрупкий переговорный процесс по прекращению конфронтации в Персидском заливе".

"Показательно, что сразу после блокирования нами и китайскими партнерами 7 апреля проекта резолюции СБ по обеспечению безопасности в Ормузском проливе были достигнуты договоренности о прекращении огня между Ираном и США"

– Кирилл Логвинов

Важность урегулирования американо-иранского конфликта путем развития взвешенного диалога ни раз подчеркивала российская сторона, особо отметил Логвинов в интервью ТАСС.