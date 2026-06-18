Грузия и Таджикистан расширили экономическое сотрудничество

Тбилиси и Душанбе договорились о развитии экономических связей. В частности, стороны создадут Межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с премьером Таджикистана Кохиром Расулзода. Стороны обсудили развитие контактов в экономике и торговле, а также подписали более 10 соглашений о взаимодействии в сфере экономики.

Тбилиси и Душанбе юридически оформили соглашение об организации Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Также были подписаны отраслевые договоренности, направленные на формирование институциональной базы партнерства.

Кроме того, стороны обсудили развитие контактов в транспорте, логистике, энергетике, аграрной сфере, образовании, туризме и других сферах.