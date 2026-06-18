Вестник Кавказа

Грузия и Таджикистан расширили экономическое сотрудничество

Грузия и Таджикистан расширили экономическое сотрудничество
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тбилиси и Душанбе договорились о развитии экономических связей. В частности, стороны создадут Межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с премьером Таджикистана Кохиром Расулзода. Стороны обсудили развитие контактов в экономике и торговле, а также подписали более 10 соглашений о взаимодействии в сфере экономики.

Тбилиси и Душанбе юридически оформили соглашение об организации Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Также были подписаны отраслевые договоренности, направленные на формирование институциональной базы партнерства.

Кроме того, стороны обсудили развитие контактов в транспорте, логистике, энергетике, аграрной сфере, образовании, туризме и других сферах.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
500 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.