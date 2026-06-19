КСИР пригрозил Израилю повторением событий 2000 года в Ливане

Израильские силы, если они не покинут самостоятельно юг Ливана, будут вынуждены это сделать под напором КСИР. В 2000 году Израилю пришлось спешно покинуть Ливан, такое же "бегство" может повториться и сейчас, считают в Иране.

События 2000 года могут повториться вскоре для Израиля, если он откажется вывести военных с юга Ливана, такое предупреждение сделал командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Исмаил Каани, передает телеканал Press TV.

"Если вы сами не покинете юг Ливана, то эпическая история 2000 года повторится снова, в тот год вы с позором покинули эту землю... Сегодня, если вы будете продолжать агрессию и оккупацию, вас выгонят с унижением и поражением. Выбор за вами"

– Исмаил Каани

В мае 2000 года израильские военные были вынуждены покинуть ливанские территории, которые они занимали с 1982 года.