Уиткофф направился на переговоры с Ираном – СМИ

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф вылетел в Швейцарию для участия в переговорах с Ираном, сообщают американские СМИ.

На предстоящие переговоры с делегацией Ирана вылетел спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, пишет информационное агентство Axios со ссылкой на источники.

Согласно публикации Аxios, первый раунд переговоров будет посвящен потенциальному соглашению по ядерной программе Ирана.

Также, в настоящее время уже прибыл в Швейцарию предприниматель Джаред Кушнер, который участвует в переговорах вместе с Уиткоффом, сообщают источники.

Кроме того, согласно источникам, еще накануне туда прибыли премьер-министр Катара шейх Мохаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, который играл одну из ключевых ролей при посредничестве между США и Ираном.

По информации Axios, вице-президент США Джей Ди Вэнс, который должен был возглавлять американскую делегацию на переговорах с Ираном, в ближайшие дни посетит страны Персидского залива — Бахрейн, Кувейт и ОАЭ.

Уточняется, что глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи также прибудет в Швейцарию сегодня, однако планы могут изменится, пишет Axios.