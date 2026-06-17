Меморандум США и Ирана обсудили Пезешкиан и Шариф

Президент Ирана созвонился сегодня с премьером Пакистана. Центральной темой обсуждения стал меморандум, подписанный сегодня США и Ираном.

В четверг, 18 июня, состоялся телефонный разговор президента Ирана Масуда Пезешкиана и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Об этом сообщают иранские средства массовой информации.

По данным агентства Tasnim, в ходе беседы затрагивалось недавнее соглашение о завершении конфликта Ирана с Соединенными Штатами и его возможные последствия для региона.

Масуд Пезешкиан подчеркнул, что усилия Пакистана в направлении достижения договоренностей о прекращении войны останутся в памяти иранского народа.

Он также добавил, что данное соглашение может стать основой для укрепления мира, снижения напряженности и перехода к новому этапу сотрудничества в регионе.

В свою очередь, премьер Пакистана акцентировал внимание на том, что продолжение реализации соглашения поможет принести значимые результаты для мира, стабильности и развития региона.

Собеседники также рассчитывают на то, что достигнутые договоренности станут основой для расширения взаимодействия между странами региона.

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум, предполагающий окончание военного конфликта.