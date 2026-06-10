Финансирование нацпроектов в КБР достигло рекордных 14,3 млрд руб

Власти КБР в этом году направят на реализацию нацпроектов свыше 14 млрд руб, что стало рекордной суммой.

Власти Кабардино-Балкарии заявили о рекордном финансировании нацпроектов в этом году. Как отметил глава республики Казбек Коков, на реализацию нацпроектов будет направлено 14,3 млрд руб, большая часть суммы будет покрыта за счет федерального бюджета.

"На реализацию нацпроектов в 2026 году направим рекордные 14 млрд 300 млн рублей, из которых 11,7 млрд рублей - это федеральный бюджет. По сравнению с предыдущим годом это на 4,1 млрд рублей больше, чем в 2025 году"

– Казбек Коков

Коков также назвал основные направления развития региона в обозримой перспективе. По словам главы региона, власти сосредоточат усилия на повышении качества жизни, туризме, инвестициях, а также создании новых рабочих мест. Кроме того, поддержку получат сферы молодежной политики, здравоохранения и образования.