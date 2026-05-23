Вестник Кавказа

В КБР на 10% повысят зарплату учителям

В КБР на 10% повысят зарплату учителям
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти КБР заявили о повышении зарплат учителей в этом году. Повышать оплату труда планируется ежегодно, отметил глава региона.

Зарплата учителей в Кабардино-Балкарии вырастет на 10% в этом году. По словам главы республики Казбека Кокова, власти намерены повышать заработную плату ежегодно, заявил глава республики Казбек Коков. 

"Что касается оплаты труда, то на 10% в этом году также продолжим. Ежегодно мы планируем увеличивать. Бывают, к сожалению, трудности с бюджетом, но вместе с тем на данный год 10% точно у нас уже заложено"

– Казбек Коков 

Прибавка к зарплатам педагогов ожидается в августе, отметил Коков. 

Ранее стало известно, что Кабардино-Балкария стала лидером в СКФО по перспективам трудоустройства.

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