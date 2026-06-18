Вестник Кавказа

Ильхам Алиев вручил орден "Достлуг" Курбану Курбанову

Ильхам Алиев вручил орден "Достлуг" Курбану Курбанову
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лидер Азербайджана вручил орден "Достлуг" дагестанскому общественно-политическому деятелю Курбану Курбанову. Ильхам Алиев отметил значимость тесных связей между Азербайджаном и Дагестаном.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил орденом "Достлуг" (орден "Дружба") дагестанского общественно-политического деятеля Курбана Курбанова. 

Президент АР Ильхам Алиев поздравил Курбана Курбанова с прошедшим юбилеем, а также отметил тесные культурно-исторические связи, которые формируют характер отношений Азербайджана и Дагестана. 

"И в целом Азербайджан и Дагестан связывают как общая история, так и тесные родственные узы, общая география, и, уверен, общее будущее. И тесные отношения между народами Азербайджана и Дагестана – это важный фактор стабильности, развития, процветания на Кавказе"

– Ильхам Алиев 

Президент Азербайджана отметил усилия Курбана Курбанова и его отца Сеида Курбанова в деле укрепления связей между народами Азербайджана и Дагестана. Ильхам Алиев также вспомнил о дружбе и доверительных отношениях, которые сложились между общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым и Сеидом Курбановым. 

Курбан Курбанов поблагодарил Ильхама Алиева за оказанное внимание, а также отметил историческую важность дружбы Сеида Курбанова с общенациональным лидером АР Гейдаром Алиевым в контексте укрепления отношений между Азербайджаном и Россией, а также между АР и Дагестаном.

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