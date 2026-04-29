Вестник Кавказа

Силуанов назвал региональные бюджеты основой финансовой стабильности РФ

Силуанов назвал региональные бюджеты основой финансовой стабильности РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стабильность финансовой системы России достигается за счет федерального и региональных бюджетов, от которых зависит выполнение национальных целей, заявили в Минфине.

Министр финансов Антон Силуанов на расширенной коллегии министерства заявил о прямой зависимости устойчивости экономики России от состояния региональных бюджетов. Слова главы ведомства приводятся на официальном сайте министерства.

"От того, насколько устойчивы региональные бюджеты, во многом зависит не только решение задач, которые ставит перед нами президент с точки зрения достижения национальных целей развития, но и решения, которые мы принимаем по денежно-кредитной и экономической политике, поскольку значительная часть задач реализуется именно в субъектах Российской Федерации"

- Антон Силуанов

Он уточнил, что для поддержания финансового баланса министерство находится в постоянном контакте с субъектами РФ и оперативно решает возникающие задачи. На федеральном уровне уже созданы условия для поддержки регионов. Власти перенесли сроки погашения задолженности по бюджетным кредитам, расширили возможности их списания и запустили механизмы казначейских кредитов.

Главными приоритетами расходов бюджета остаются социальные обязательства перед гражданами, укрепление обороноспособности страны и обеспечение технологического лидерства. Для успешного выполнения этих задач центру и регионам необходимо действовать максимально слаженно, заключил Силуанов.

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