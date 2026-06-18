Иран пригрозил США ответом за несоблюдение меморандума

Совет национальной безопасности ИРИ создал специальный план по организации ответных мер на случай, если США нарушат какие-либо положения из меморандума о взаимопонимании.

Тегеран готов ответить Вашингтону при условии нарушения им каких-либо положений, содержащихся в меморандуме о взаимопонимании, сообщает иранский государственный телеканал IRIB.

Уточняется, что соответствующий план был подготовлен Советом национальной безопасности Ирана.

"В случае любого отклонения или нарушения со стороны Соединенных Штатов будет предпринят ответный удар в соответствии с заранее определенным планом"

– СМИ

Как подчеркнули в Совете, руководство страны "не успокоится, пока не будут восстановлены все права иранского народа".

По словам спикера парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа, который должен был возглавлять делегацию страны на переговорах с американцами, заявил, что ИРИ будет требовать четкого исполнения соглашения.

В случае, если США будут недобросовестны или начнут выдвигать слишком чрезмерные требования, Иран жестко им ответит, отметил он.

Галибаф обозначил однозначное мнение иранских властей: Вашингтон будет ждать еще более значительный удар, если он вновь попытаются пойти по пути военного конфликта.