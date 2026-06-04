Развитие Среднего коридора потребует $28 млрд – АБИИ

Расширение торгово-логистического потенциала Среднего коридора обойдется в $28 млрд. Для развития маршрута необходимы вложения во все виды транспорта, заявил гендиректор Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Сяохун Ян.
"Инфраструктура остается приоритетом номер один. Нам нужны автомобильные и железные дороги, суда, морские и воздушные порты, операционные системы и платформы поддержки. Средний коридор мультимодален, поэтому все должно работать вместе"
– Сяохун Ян.
По словам финансиста, Азербайджан является важнейшим участником процесса с точки зрения инвестиций и эффективности проекта. Как отметил Сяохун Ян, ключевым вопросом является время движения грузов по маршруту, которое сейчас составляет 18 дней, что далеко от привлекательных для многих инвесторов значений.
"Самое важное для привлечения инвесторов и грузоотправителей - чтобы коридор был надежным и предсказуемым. Ранее перевозка занимала месяц, сейчас около 18 дней, но это все еще много"
– глава АБИИ