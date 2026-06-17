Вашингтон подтвердил настрой на улучшение отношений с Тегераном

Джей Ди Вэнс сообщил о желании США улучшить отношения с Ираном. Он отметил, что многое в этом вопросе будет зависеть от самого Ирана.

Соединенные Штаты заинтересованы в улучшении отношений с Ираном. Об этом заявил 18 июня американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

При этом он подчеркнул, что для этого нужны действия со стороны самой Исламской Республики.

"Соединенные Штаты хотят иметь более хорошие отношения, но, чтобы это произошло, иранцы должны действовать. А если они не будут поступать, как мы перед этим говорили, то они не получат никаких выгод от сделки"

– Джей Ди Вэнс

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня США и Иран дистанционно оформили меморандум, предполагающий завершение военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США отменят морскую блокаду, а Иран разблокирует Ормузский пролив.

Согласно документу, Исламская Республика также обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением.