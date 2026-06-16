МГУ вошел в мировой рейтинг лучших вузов

В рейтинге лучших вузов мира МГУ им. М.В. Ломоносова занял 115-е место. Рейтинг представлен британской компании Quacquarelli Symonds.

В рейтинг лучших вузов мира QS World University Rankings 2027 включили Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ), он получил 115-е место.

Первое место в рейтинге, опубликованном британской компании Quacquarelli Symonds (QS) занимает Массачусетский технологический институт, на второй строчке рейтинга оказались Имперский колледж Лондона и Стэнфордский университет. Следом разместились Гарвардский университет и Оксфордский университет.

В целом в рейтинге университеты Восточной Азии и Ближнего Востока укрепили свои позиции, больше всего новых вузов в рейтинге пришлось на Китай, в ОАЭ и Саудовской Аравии позиции улучшили 9 и 12 вузов соответственно.

В рейтинг 2027 года впервые вошли 98 университетов, в основном они разместились на позициях 1000–1500, всего в рейтинге 1504 вуза.

QS World University Rankings оценивает вузы по ряду критериев, среди которых академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение преподавателей и студентов, цитируемость научных публикаций, доля иностранных преподавателей и студентов и международное научное сотрудничество.