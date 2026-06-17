Азербайджан и Иран обсудили сотрудничество в торговле и транспорте

Азербайджан и Иран обсудили развитие сотрудничества в сфере торговли, транспорта и инвестиций. Стороны договорились об укреплении деловых контактов.
Баку и Тегеран обсудили развитие взаимодействия в области экономики. Диалог состоялся в рамках встречи главы Минэкономики АР Микаила Джаббарова и замглавы Минэкономики ИРИ Мехди Хейтари.
В фокусе внимания сторон оказались перспективы развития экономического взаимодействия, а также актуальные проблемы межгосударственных связей. Были затронуты вопросы торговли, инвестиций, транспорта. Баку и Тегеран договорились укреплять деловые контакты.
В начале июня Баку и Тегеран договорились о режиме распределения водных ресурсов реки Араз.