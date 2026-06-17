Вестник Кавказа

Азербайджан и Иран обсудили сотрудничество в торговле и транспорте

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан и Иран обсудили развитие сотрудничества в сфере торговли, транспорта и инвестиций. Стороны договорились об укреплении деловых контактов.

Баку и Тегеран обсудили развитие взаимодействия в области экономики. Диалог состоялся в рамках встречи главы Минэкономики АР Микаила Джаббарова и замглавы Минэкономики ИРИ Мехди Хейтари. 

В фокусе внимания сторон оказались перспективы развития экономического взаимодействия, а также актуальные проблемы межгосударственных связей. Были затронуты вопросы торговли, инвестиций, транспорта. Баку и Тегеран договорились укреплять деловые контакты. 

В начале июня Баку и Тегеран договорились о режиме распределения водных ресурсов реки Араз.

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