Спрос на нефть в мире вырастет на 19 млн б/с к 2050 году – ОПЕК

В ОПЕК прогнозируют рост спроса на нефть за ближайшие 25 лет на 19 млн баррелей в сутки. Значительнее всего потребность в нефти вырастет у Индии.

Мировой спрос на нефть, согласно долгосрочному прогнозу ОПЕК World Oil Outlook (WOO), к 2050 году может составить 124,1 млн б/с, что на 19 млн б/с больше уровня спроса в 2025 году.

Сильнее всего возрастет спрос на нефть за 25 лет в Индии – на 8,1 млн б/с. Также больше нефти потребуется станам Азии, Ближнего Востока, Африки. Вместе с Индией эти регионы будут потреблять на 22,4 млн б/с больше нефти. При этом в Китае, как ожидается, после 2035 года будет наблюдаться снижение спроса. Также потребление нефти снизится к 2050 году в странах, входящих в ОЭСР (страны Европы, США, Южная Корея и другие) – на 7,9 млн б/с.

К 2030 году мировой спрос на нефть, считают в ОПЕК, составит 113,3 млн б/с, что больше прошлогоднего уровня на 8,2 млн б/с.