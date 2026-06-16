Соглашение США и Ирана может вызвать ужесточение антироссийских санкций ЕС – СМИ

Подписание меморандума о взаимопонимании Вашингтона и Тегерана может привести к ужесточению антироссийских мер Брюсселя, сообщают СМИ.

Заключение мирного соглашения между США и Ираном может привести к усилению санкционного давления на Россию со стороны ЕС, считают в западных дипломатических кругах.

В первую очередь это связано с антироссийскими рестрикциями в отношении нефти, отмечают источники.

Уточняется, что в случае, если цены на топливо на мировых рынках стабилизируются, это может стать причиной ужесточения санкций.

"Сейчас часть европейских стран занимает осторожную позицию из-за рисков для нефтяного рынка. Если в результате подписания меморандума между США и Ираном угроза перебоев поставок снизится, это может открыть путь к усилению санкционного давления ЕС на Россию"

– источник

Ключевым фактором остается ситуация вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти, пишет ТАСС.

По словам европейского источника, деэскалация в регионе Ближнего Востока "способна снизить нервозность рынков и укрепить уверенность европейских правительств в собственной энергетической устойчивости".