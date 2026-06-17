В Турции подтвердили настрой принять переговоры по украинскому урегулированию

Глава МИД Турции заявил в очередной раз о готовности Анкары принять переговоры по украинскому урегулированию. Ранее республика приняла несколько раундов переговоров между РФ и Украиной.

Турция при необходимости готова принять новый раунд переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что об этом накануне заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным, прошедшей на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани, передает Первый канал.

Ушаков напомнил, что в Турции прошло уже несколько раундов переговоров.

"Вчера готовность турецких властей обеспечить площадку для дальнейших контактов по украинскому урегулированию, это было подтверждено"

– помощник президента РФ