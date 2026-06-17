Россия и Турция не имеют проблем, мешающих сотрудничеству – Фидан

Глава МИД Турции после визита в Россию и встречи с президентом РФ сообщил, что препятствий для сотрудничества двух стран нет.

Между Анкарой и Москвой отсутствуют такие проблемы, которые бы могли быть помехой двустороннему сотрудничеству, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан газете Türkıye по итогам визита в РФ.

"На всех состоявшихся (в ходе переговоров) встречах мы убедились, что нет проблем в совместной работе по двусторонним отношениям и региональным вопросам. Нет проблем, вызывающих серьезные нарекания в двусторонних отношениях"

– Хакан Фидан

И Турция, и РФ хотят сотрудничать во всех возможных областях, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Стороны обсуждают "сложные и глубокие вопросы, высказывают свои точки зрения". В любых ситуациях есть понимание, как строить доверие, заметил министр.

"У нас сложились особые отношения с россиянами. Даже в тех случаях, когда у нас есть очень серьезные проблемные области, мы знаем, как сотрудничать и строить доверие"

– Хакан Фидан