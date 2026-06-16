Путин провел встречу с Фиданом

Глава России принял министра иностранных дел Турции в рамках саммита РФ-АСЕАН в Казани. Стороны обсудили российско-турецкое партнерство.

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях саммита Россия–АСЕАН в Казани, сообщают СМИ.

Российский президент отметил положительную динамику развития отношений Москвы и Анкары.

"Отношения между нашими странами развиваются по восходящей, мы этому очень рады"

– Владимир Путин

По словам российского лидера, взаимодействие России и Турции "носит дружеский характер и наполняется новым содержанием".

При этом, подчеркнул он, они давно уже перестали быть формальными.

Также строоны обсудили партнерство РФ и Турецкой Республики на высшем уровне.

Говоря об этом, Владимир Путин передал наилучшие пожелания своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.

В свою очередь, Хакан Фидан также передал привет от главы Турции.

"Пользуясь случаем, передаю вам большой горячий привет от господина президента (Турции – ред.) Реджепа Тайипа Эрдогана"

— Хакан Фидан

Владимир Путин отметил, что всегда рад видеть своего коллегу в Москве.

Отмечается, что российский президент и глава МИД Турции обсудили вопросы, которые "представляют интерес для обеих государств".

По словам Хакана Фидана на сегодняшний день ситуация в регионе требует плотных контактов Москвы и Анкары.

"Действительно в нашем регионе и мире очень насыщенная повестка, где имеет значение ваш опыт"

– Хакан Фидан

При этом, Владимир Путин назвал полезными контакты, которые состоялись у главы турецкого МИД в Москве.

Напомним, накануне министр иностранных дел Турции Хакан Фидан побывал в Москве, где провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.