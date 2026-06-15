Сергей Лавров и Хакан Фидан провели переговоры в Москве

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров принял в Москве своего турецкого коллегу Хакана Фидана. Стороны обсудили двустороннюю повестку дня и турецкое посредничество в украинском урегулировании.

В Москве прошла встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом, сообщила пресс-служба дипведомства РФ.

Открывая встречу, Сергей Лавров подчеркнул, что Россия особо ценит стремление турецкой стороны содействовать украинскому урегулированию.

"Ценим искреннею заинтересованность наших турецких друзей содействовать поиску справедливого, устойчивого, долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины"

– Сергей Лавров

В свою очередь, Хакан Фидан заявил о том, что Анкара делает все от нее зависящее в роли посредника на переговорах Москвы и Киева.

Он отметил, что Турция выступает за нормализацию российско-украинских отношений и в этой связи готова предоставить площадку для диалога.

"Наша страна, Турция, готова сделать все возможное от нее зависящее. Это касается посреднической роли: или может быть сама посредником, или же оказать такую платформу, площадку"

– Хакан Фидан

В рамках встречи стороны затронули тему развития российско-турецких отношений. Глава турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что связь Москвы и Анкары продолжает укрепляться.

Он особо отметил, что партнерство двух стран укрепляется в направлении, которое поставили президенты – Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

"Отношения между Россией и Турцией продолжают развиваться и укрепляться в направлении, которое поставили наши лидеры стран. В этом плане наши отношения выходят на уровень институализации"

– Хакан Фидан

Сергей Лавров также указал на укрепление межгосударственных связей, особенно в области экономики.

Также он выразил надежду на то, что новое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и Турции состоится до конца 2026 года.

Говоря о контактах руководителей РФ и Турецкой Республики, Лавров упомянул, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган регулярно общаются и развивают разносторонний диалог.

Украинское направление

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов и профессор Анкарского университета Тогрул Исмаил в беседе с корреспондентами "Вестника Кавказа" рассказали об украинском аспекте современных российско-турецких отношений.

"Возможность задействования Турции в украинском урегулирования – история довольно многогранная. Напомню, что еще в марте 2022 года форматные переговоры с Киевом по этому направлению проводились в Стамбуле и при очень серьезном содействии турецкой стороны. К сожалению, тогда, четыре года назад, вмешательство третьих государств, прежде всего Британии и США, привело к тому, что стамбульский формат оказался не задействован. Но уже в то время Москва позитивно оценивала усилия Турции по содействию урегулированию конфликта", - прежде всего сказал он.

"На какой-то период энтузиазм в отношении участия Турции в посреднических усилиях у нас снижался из-за дискриминации России в "зерновой сделке", но в настоящее время актуальная международная и двусторонняя обстановка создает новые возможности для попытки еще раз попытаться использовать для украинского урегулирования фактор хороших отношений Анкары и с Москвой, и с Киевом. Турция располагается рядом с обоими государствами и очень предметно знает всю ситуацию. Судя по словам Сергея Лаврова, Москва не отрицает с порога потенциал подключения турецкой стороны вновь к посредническим усилиям", - сообщил Андрей Бакланов.

Тогрул Исмаил, в свою очередь, изложил мотивы Турции. "Турция является соседом и России, и Украины. Черноморский регион рассматривается Турцией как зона безопасности и стабильности, и она безусловно настроена на восстановление такого статуса Черного моря. Любые конфликты в этом регионе прямо противоречат национальным интересам турецкого государства, и с точки зрения Анкары украинский конфликт должен быть разрешен в первоочередном порядке и в кратчайшие сроки. Затягивание конфликта в том числе приводит к росту внешнего вмешательства в регион и нежелательного присутствия в нем других государств", - указал он.

"Также Турции важно восстановить прежние геоэкономические связи в регионе. У нас развитое экономическое сотрудничество и с Россией, и с Украиной, в связи с чем любой конфликт у наших границ, включая морские, ударяет по экономике Турции. В целом, чем дольше длится украинский конфликт, тем сильнее Турция ощущает на себе внешнее давление, поскольку от нее требуют, чтобы она тоже вошла в противостояние и заняла такую позицию, которая ей не выгодна. Турция считает, что украинский конфликт – это конфронтация между Россией и Западом и не желает быть прямым участником. Потому Анкара прикладывает максимальные усилия для того, чтобы содействовать урегулированию этого конфликта", - подчеркнул профессор Анкарского университета.

Двусторонняя повестка дня

Также Андрей Бакланов и Тогрул Исмаил рассказали об актуальной двусторонней повестке дня, подлежащей обсуждению на уровне глав МИД России и Турции. "Сейчас возник новый и очень существенный вопрос – согласование позиций в отношении принципов судоходства по международным логистическим маршрутам в связи с блокадой Ормузского пролива во время иранского конфликта. Турция проявляла разные инициативы по этому вопросу, к примеру, инициатива 1993 года по усилению турецкого контроля за проходом судов через Босфор и Дарданеллы была в основном негативно воспринята в Москве. Позднее мы устранили разногласия по новым кондициям прохода судов через проливы, в частности, по санитарным нормам в Черном море. То есть опыт договоренностей по этой теме у нас есть, и сейчас его необходимо воспроизвести", - отметил Андрей Бакланов.

"Кроме того, мы очень заинтересованы в том, чтобы Турция продолжала соблюдать в полном объеме свои обязательства по конвенции Монтре и военные суда внерегиональных стран, в частности стран НАТО, не находились в Черном море сверх обозначенных сроков и не усугубляли без того сложную военно-политическую ситуацию. Прочие вопросы двусторонней повестки дня достаточно хорошо известны – это завершение строительства и ввод в эксплуатацию АЭС "Аккую" в Мерсине и наращивание торговли. Нам весьма интересы подходы Турции к проблематики санкций. Необходимо снимать санкции с России и освобождать от бремени выполнения этих санкций третьи страны, включая Турцию", - указал заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов.

Тогрул Исмаил, в свою очередь, обратил внимание на значимость для Анкары в диалоге с Москвой обсуждения ближневосточной проблематики. "Турции важно поддерживать на высоком уровне диалог с Россией по международной повестке дня, в первую очередь по региональной безопасности и ситуации на Ближнем Востоке, где наиболее актуальной и острой остается иранская тематика. Безусловно, в центре внимание Анкары в контактах с Москвой остаются двусторонние отношения России и Турции и многообразное взаимодействие наших государствах в различных областях", - заключил профессор Анкарского университета.