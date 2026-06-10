Вестник Кавказа

МИД Турции подтвердил визит Фидана в РФ

Вид на Стамбул с турецким флагом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В турецком внешнеполитическом ведомстве подтвердили визит министра иностранных дел Хакана Фидана в Россию с 16 по 17 июня.

Глава министерства иностранных дел Турции совершит визит в Россию в следующие два дня, сообщили в дипведомстве.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте турецкого МИД.

"Господин министр посетит с визитом Российскую Федерацию 16-17 июня"

 – пресс-служба МИД Турции

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что Хакан Фидан совершит визит в Россию и встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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