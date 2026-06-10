МИД Турции подтвердил визит Фидана в РФ

В турецком внешнеполитическом ведомстве подтвердили визит министра иностранных дел Хакана Фидана в Россию с 16 по 17 июня.
Глава министерства иностранных дел Турции совершит визит в Россию в следующие два дня, сообщили в дипведомстве.
Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте турецкого МИД.
"Господин министр посетит с визитом Российскую Федерацию 16-17 июня"
– пресс-служба МИД Турции
Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что Хакан Фидан совершит визит в Россию и встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.