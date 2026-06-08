Хакан Фидан летит в Россию

Визит главы МИД Турции в РФ состоится в середине июня. Хакан Фидан на встрече с Сергеем Лавровым обсудит отношения двух стран и международную проблематику.

Глава турецкого дипведомства Хакан Фидан совершит визит в Россию в середине текущего месяца. Хакан Фидан встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым, проинформировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"15-17 июня состоится рабочий визит в Москву министра иностранных дел Турции. Запланированы переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства, а также другие двусторонние контакты"

– Мария Захарова

По словам Захаровой, в фокусе внимания сторон будут вопросы, связанные с отношениями Москвы и Анкары. Кроме того, главы дипведомств обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, Южном Кавказе, Черном море, Центральной Азии и другие темы международной повестки.

Напомним, что ранее Хакан Фидан в разговоре с Сергеем Лавровым снова отметил, что Турция готова стать площадкой для переговоров по украинскому урегулированию.

Повестка визита Фидана в Москву

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал вероятное содержание переговорной повестки дня в ходе визита главы МИД Турции в Россию.

"На самом деле накопилось довольно много вопросов в отношениях России и Турции и в международной ситуации, которые необходимо обсуждать на уровне глав МИД. В первую очередь стоит упомянуть дальнейшие перспективы развития энергетического сотрудничества двух стран – сюда входят как продолжающиеся переговоры о долгосрочных закупках Турцией российского газа, так и ход реализации проекта первой турецкой АЭС "Аккую", которая сейчас достраивается "Росатомом". Накануне состоялся очередной этап испытаний, в корпус реактора были загружены имитационные тепловыделяющие сборки, и запустить станцию планируется до конца года", - прежде всего сказал он.

"По международной тематике прежде всего будут обсуждаться ситуация на Черном море и возможное возобновление переговоров между Россией и Украиной. В последнее время регулярно наносятся удары по гражданским судам в черноморской акватории, и очень часто прилетают беспилотники по турецким судам и судам под турецким флагом", - продолжил Турал Керимов.

"Второй блок вопросов международной повестки дня – это весь комплекс проблем ближневосточного урегулирования. К прежней теме Палестины и Израиля добавилась ситуация вокруг Ирана. И вполне вероятно, что министры будут обсуждать организацию новой встречи между президентами двух стран. Довольно давно между Москвой и Анкарой не было контактов на высшем уровне, и можно предположить, что Лавров и Фидан поговорят о перспективах личного диалога Путина и Эрдогана", - отметил востоковед.

Общие интересы России и Турции

Советник медиагруппы "Россия сегодня" также перечислил те направления, которые объединяют сегодня Россию и Турцию. "Прежде всего это глобальная стабильность – политическая и экономическая, а также формирование нового миропорядка. Затем нас объединяют вопросы, касающиеся развития технологического и финансового суверенитета. Безусловно связывает Россию и Турцию активное двустороннее сотрудничество, куда входят и торговля, и логистика, и энергетика, и взаимные инвестиции. Необходимо назвать и постоянные контакты в смежных регионах: Восточная Европа, Черное море, Закавказье, Центральная Азия, Ближний Восток, Балканы", - сообщил Турал Керимов.

"Турция находится сейчас под давлением, Запад старается добиться, чтобы она присоединилась к антироссийским санкциям. И в Москве, и в Анкаре уже давно приняли решение не поддаваться на попытки Запада так или иначе использовать одну страну против другой, как это исторически на протяжении многих столетий происходило и приводило к фатальным последствиям как для России, так и для Турции. Если раньше европейцы решали свои вопросы за наш счет, то теперь ничего подобного не наблюдается", - обратил внимание востоковед.

"В вопросах, которые касаются стабильности на европейском континенте, многое зависит и от России, и от Турции как страны-члена НАТО. Для России стабильные отношения с Турцией важные и в этом контексте тоже. При этом Турции важно не быть втянутой в какие-то антироссийские планы и проекты альянса. Так или иначе, несмотря на глобальные дестабилизирующие факторы, которые ежедневно влияют на мировую повестку дня, Москве и Анкаре удается соблюсти баланс в отношениях с учетом национальных интересов и интереса ко взаимовыгодному успешному сотрудничеству", - заключил Турал Керимов.