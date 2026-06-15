Топурия и Гэтжи не смогут полгода участвовать в боях UFC

Бой Топурии и Гэтжи стал главным событием вечера на турнире UFC в Белом доме. В течение ближайших шести месяцев оба спортсмена не смогут выходить в октагон.

Бывший чемпион UFC в легком весе Илия Топурия получил после турнира Freedom 250 в Белом доме медицинский отвод сроком на 180 дней.

По данным MMA Junkie, аналогичный отвод получил соперник Топурии по бою Джастин Гэтжи.

Топурии для возвращения в октагон потребуется получить разрешение челюстно-лицевых хирургов, а Гэтжи необходимо будет пройти обследование правого запястья и левого колена.

Напомним, в ночь с 14 на 15 июня в Белом доме состоялся турнир UFC. Главным событием вечера был поединок Илии Топурии и Джастина Гэтжи. Победу в нем одержал Гэтжи.