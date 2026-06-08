Вестник Кавказа

На турнире UFC в Белом доме установили уникальное достижение

На турнире UFC в Белом доме установили уникальное достижение
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Турнир UFC в Белом доме состоялся накануне. Победу в главном поединке вечера одержал представитель Соединенных Штатов Джастин Гэтжи.

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), состоявшийся в минувшие выходные в Вашингтоне, установил уникальное достижение. Все бои вечера завершились нокаутами и или техническими нокаутами.

Победы техническим нокаутом одержали пять бойцов – Сириль Ган, Джастин Гэтжи, Бо Никал, Маурисио Руффи и Джош Хокит.

Еще два спорстмена – Диего Лопес и Шон О'Мэлли – выиграли нокаутом.

Напомним, в ночь с 14 на 15 июня в Белом доме состоялся турнир UFC. Главным событием вечера был поединок действующего обладателя чемпионского пояса в легком весе Илии Топурии и Джастина Гэтжи.

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