На турнире UFC в Белом доме установили уникальное достижение

Турнир UFC в Белом доме состоялся накануне. Победу в главном поединке вечера одержал представитель Соединенных Штатов Джастин Гэтжи.
Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), состоявшийся в минувшие выходные в Вашингтоне, установил уникальное достижение. Все бои вечера завершились нокаутами и или техническими нокаутами.
Победы техническим нокаутом одержали пять бойцов – Сириль Ган, Джастин Гэтжи, Бо Никал, Маурисио Руффи и Джош Хокит.
Еще два спорстмена – Диего Лопес и Шон О'Мэлли – выиграли нокаутом.
Напомним, в ночь с 14 на 15 июня в Белом доме состоялся турнир UFC. Главным событием вечера был поединок действующего обладателя чемпионского пояса в легком весе Илии Топурии и Джастина Гэтжи.