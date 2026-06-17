Чехия и ЮАР сыграли вничью на ЧМ-2026

Матчем сборных Чехии и ЮАР стартовал 2-й тур группового этапа чемпионата мира по футболу.

В Атланте только что завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете A между сборными Чехии и ЮАР (1:1).

Счет на 6-й минуте открыл полузащитник чешской национальной команды Михал Садилек. На 83-й минуте сборная ЮАР сумела восстановить равновесие благодаря точному удару полузащитника Тебохо Макуны с пенальти.

В группе A также выступают сборные Мексики и Южной Кореи. Их очный матч состоится в ночь с 18 на 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 (мск).