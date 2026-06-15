Москва готова способствовать стабилизации на Ближнем Востоке

Россия готова оказывать поддержку усилиям, направленным на долгосрочную стабилизацию на Ближнем Востоке. В МИД РФ указали на важность соблюдениями всеми сторонами условий меморандума и недопущения нового витка эскалации.

Министерство иностранных дел России сделало заявление в связи с подписанием меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, в котором отмечается, что Москва готова способствовать установлению в ближневосточном регионе долгосрочного мира.

"Выражаем готовность и далее оказывать весомую дипломатическую поддержку усилиям, направленным на устойчивую и долгосрочную стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке"

– МИД России

В заявлении внешнеполитического ведомстве говорится о важном значении соблюдения условий меморандума в период переговоров по окончательному соглашению.

"В предстоящий чувствительный и ответственный период выработки комплексного соглашения крайне важно, чтобы все вовлеченные в вооруженное противостояние стороны четко следовали достигнутым ирано-американским пониманиям и не допускали новой опасной эскалации напряженности в регионе, в том числе в Ливане"

– МИД России

Ранее стало известно о подписании президентами США Дональдом Трампом и Ирана Масудом Пезешкианом "Исламабадского меморандума". Документ включает 14 пунктов, один из которых связан с остановкой военных действий на всех фронтах, включая Ливан.