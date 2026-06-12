Трамп: лидеры России и Китая помогли в урегулировании конфликта США с Ираном

Американский президент рассказал о содействии лидеров России и Китая в урегулировании конфликта с Ираном. При этом Нетаньяху был раскритикован Трампом.

Глава Белого дома Дональд Трамп высоко оценил роль президента РФ Владимир Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в содействии урегулированию ситуации вокруг Ирана, об этом после телефонного интервью с лидером США пишет The New York Times.

"Он похвалил двух (...) лидеров - председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина - за содействие в урегулировании"

– The New York Times

Также сообщается, что резкой критике американского президента подвергся премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Его действия, уточнил Трамп, "чуть не сорвали итоговое соглашение".

"Он (Нетаньяху - ред.) очень сложный парень. И, честно говоря, он должен быть нам очень благодарен за это. Потому что если бы у Ирана было ядерное оружие, Израиль не просуществовал бы и двух часов"

– Дональд Трамп

Ранее президент США объявил о достижении сделки с Ираном.