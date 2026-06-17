Иран допустит инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты - Уиткофф

Стив Уиткофф: Тегеран допустит инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты. Этот вопрос не является частью меморандума между США и Ираном.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил, что власти Ирана готовы сотрудничать с МАГАТЭ по вопросу допуска инспекторов на свои ядерные объекты, передает Associated Press (AP).

"Иран пригласит агентство ООН, осуществляющее надзор в сфере атомной энергии, для инспектирования своих ядерных объектов и начала работы по установлению и раскрытию мест, где находится имеющийся у Тегерана обогащенный материал"

– Стив Уиткофф

По словам Уиткоффа, допуск инспекторов МАГАТЭ не является частью договоренностей США и Ирана, этот вопрос обсуждается в рамках диалога Тегерана и организации по атомной энергетике.

Напомним, что сотрудничество между МАГАТЭ и Ираном было ограничено после 12-дневной войны летом 2025 года, когда иранские объекты подверглись ударам армии США.