Глава МИД Турции стал почетным доктором МГИМО

Министру иностранных дел Турции Хакану Фидану было присвоено звание почетного доктора МГИМО. Церемония прошла в Москве.
Звание почетного доктора МГИМО получил глава МИД Турции Хакан Фидан, такое сообщение распространила пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.
В нем говорится, что Хакана Фидана на мероприятии представил ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
Стоит отметить, что ранее министр иностранных дел Турции прибыл в Москве с рабочим визитом. В программу поездки вошли переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, секретарем Совбеза Сергеем Шойгу, помощником президента РФ Владимиром Мединским, советником российского лидера Игорем Левитиным и главой "Роснефти" Игорем Сечиным. А сегодня вечером в Казани состоялась встреча президента России Владимира Путина с Хаканом Фиданом.