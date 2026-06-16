Вестник Кавказа

Глава МИД Турции стал почетным доктором МГИМО

Глава МИД Турции стал почетным доктором МГИМО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министру иностранных дел Турции Хакану Фидану было присвоено звание почетного доктора МГИМО. Церемония прошла в Москве.

Звание почетного доктора МГИМО получил глава МИД Турции Хакан Фидан, такое сообщение распространила пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.

В нем говорится, что Хакана Фидана на мероприятии представил ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Стоит отметить, что ранее министр иностранных дел Турции прибыл в Москве с рабочим визитом. В программу поездки вошли переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, секретарем Совбеза Сергеем Шойгу, помощником президента РФ Владимиром Мединским, советником российского лидера Игорем Левитиным и главой "Роснефти" Игорем Сечиным. А сегодня вечером в Казани состоялась встреча президента России Владимира Путина с Хаканом Фиданом.

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