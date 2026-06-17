В Тель-Авиве выразили недовольство в связи с подписанием соглашения США и Ирана – СМИ

Израильские СМИ утверждают, что некоторые представители военного ведомства страны выразили разочарование, связанное с подписанием меморандума о взаимопонимании между США и ИРИ.

Высокопоставленные лица в министерстве обороны Израиля были разочарованы ввиду подписания меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, пишет The Jerusalem Post.

Отмечается, что эта тема обсуждалась ходе заседания кабинета министров по вопросам безопасности.

Согласно источнику, руководство ЦАХАЛ сообщило министрам и главе правительства Биньямину Нетаньяху информацию о том, что военно-морская блокада Ормузского пролива и так негативно сказалась на экономике Исламской Республики, а продолжающееся экономическое давление еще более ухудшило бы кризис в стране.

Нефтяная промышленность ИРИ наиболее пострадала в ходе эскалации конфликта, пишет The Jerusalem Post.

"Сохранение ограничений могло бы вынудить Иран закрыть дополнительные месторождения, нанеся потенциально необратимый ущерб важнейшему источнику государственных доходов"

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При этом, телеканал NBC со ссылкой на израильский источник утверждает, что в Тель-Авиве до сих пор не известно подробное содержание 14 пунктов ирано-американского соглашения.

Но, не известно просили ли израильские дипломаты у США предоставить им текст документа, сообщили источники.

В то же время, согласно информации NBC, в Вашингтоне дали понять иранскому руководству, что Израиль будет иметь право на ответ в случае проявления агрессии со стороны "Хезболлы".

"Если "Хезболла" нападет на Израиль, у Израиля будет полная возможность нанести ответный удар"

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Напомним, ранее стало известно о том, что Вашингтон и Тегеран подписали в онлайн формаате меморандумом о взаимопонимании.