Англия начала ЧМ-2026 с победы над Хорватией

Сегодня на чемпионате мира по футболу проходят матчи в группе K и L. К настоящему времени уже завершились встречи Англия – Хорватия и Португалия – ДР Конго.

В Арлингтоне только что закончился матч группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете L между сборными Англии и Хорватии. Победу со счетом 4:2 одержала английская национальная команда.

Счет на 12-й минуте открыл с пенальти нападающий англичан Харри Кейн. На 36-й минуте полузащитник хорватской команды Мартин Батурина восстановил статус-кво. На 42-й минуте Харри Кейн вывел англичан вперед, однако в компенсированное к первому тайму время нападающий Петар Муса снова сделал счет равным. На 47-й минуте полузащитник Джуд Беллингем отправил третий мяч в сетку ворот хорватской сборной, а финальную точку в матче на 85-й минуте поставил нападающий англичан Маркус Рэшфорд.

Вместе с Англией и Хорватией в группе L также играют Гана и Панама. Их встреча начнется сегодня в 02:00 (мск).

Ранее сегодня состоялся матч квартета K между сборными Португалии и ДР Конга. В этой встрече была зафиксирована результативная ничья. На гол португальского полузащитника Жоау Невеша, забитый на 6-й минуте, африканская сборная ответила точным ударом Йоаном Висса в компенсированное к первому тайму время.

Вместе с Португалией и ДР Конго в группе K выступают Узбекистан и Колумбия. Их очный матч состоится в 05:00 (мск).