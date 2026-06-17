Вестник Кавказа

Замглавы МИД принял посла Турции

Замглавы МИД принял посла Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов встретился с послом Турции в Москве Танжу Бильгичем. Стороны обсудили российско-турецкое сотрудничество в рамках ООН.

В МИД РФ прошла встреча заместителя главы ведомства Александра Алимова с послом Турции в Москве Танжу Бильгичем.

Соответствующая информация была опубликована на сайте российского министерства иностранных дел.

Уточняется, что стороны обсудили партнерство Москвы и Анкары в рамках Организации объединенных наций.

"Рассмотрены вопросы двустороннего взаимодействия на «площадке» ООН с акцентом на ее реформирование. Подтверждена близость подходов двух стран по широкому кругу вопросов на повестке дня Всемирной организации"

– МИД РФ

Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшее углубление сотрудничества в этом направлении.

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