Замглавы МИД принял посла Турции

Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов встретился с послом Турции в Москве Танжу Бильгичем. Стороны обсудили российско-турецкое сотрудничество в рамках ООН.
В МИД РФ прошла встреча заместителя главы ведомства Александра Алимова с послом Турции в Москве Танжу Бильгичем.
Соответствующая информация была опубликована на сайте российского министерства иностранных дел.
Уточняется, что стороны обсудили партнерство Москвы и Анкары в рамках Организации объединенных наций.
"Рассмотрены вопросы двустороннего взаимодействия на «площадке» ООН с акцентом на ее реформирование. Подтверждена близость подходов двух стран по широкому кругу вопросов на повестке дня Всемирной организации"
– МИД РФ
Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшее углубление сотрудничества в этом направлении.