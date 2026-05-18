Иранская АЭС "Бушер" остается в приоритетах Росатома

Росатом продолжит реализацию проекта АЭС "Бушер" в Иране, она входит в число приоритетов компании, поделился генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы с глубоким уважением относимся к нашим заказчикам. И конечно, мы не убирали станцию Бушера из наших приоритетов. И работа на наших металлургических площадках, машиностроительных площадках, над оборудованием продолжается. Несмотря на сложности, Бушер - наш приоритет, мы будем над ним работать"
– Алексей Лихачев
Он добавил, что Россию волнует решение проблемы вокруг иранской ядерной программы.
"Мы приветствуем поиск компромиссов, приветствуем надзор, в том числе и МАГАТЭ, над происходящим. Но при условии, что МАГАТЭ должно взять на себя определенную ответственность и выступать в интересах всех сторон, всех участников этого конфликта"
– Алексей Лихачев
Глава Росатома назвал возможные сроки возвращения на АЭС Бушер российского персонала, эвакуированного после начала конфликта США и Израиля с Ираном 28 февраля. Возвращение сотрудников начнется, как только станет понятно, что риск ударов по территории станции сведен к минимуму.
"Мы к этому готовы, разработаны такие планы, они согласованы с руководством страны. Люди хотят вернуться. Мы там давно, мы там серьезно, нас уважают"
– Алексей Лихачев