Вестник Кавказа

Иранская АЭС "Бушер" остается в приоритетах Росатома

Росатом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Росатома сообщил, что реализация проекта атомной станции в Иране остается в приоритетах компании, работа будет продолжена.

Росатом продолжит реализацию проекта АЭС "Бушер" в Иране, она входит в число приоритетов компании, поделился генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Мы с глубоким уважением относимся к нашим заказчикам. И конечно, мы не убирали станцию Бушера из наших приоритетов. И работа на наших металлургических площадках, машиностроительных площадках, над оборудованием продолжается. Несмотря на сложности, Бушер - наш приоритет, мы будем над ним работать"

– Алексей Лихачев

Он добавил, что Россию волнует решение проблемы вокруг иранской ядерной программы.

"Мы приветствуем поиск компромиссов, приветствуем надзор, в том числе и МАГАТЭ, над происходящим. Но при условии, что МАГАТЭ должно взять на себя определенную ответственность и выступать в интересах всех сторон, всех участников этого конфликта"

– Алексей Лихачев

Глава Росатома назвал возможные сроки возвращения на АЭС Бушер российского персонала, эвакуированного после начала конфликта США и Израиля с Ираном 28 февраля. Возвращение сотрудников начнется, как только станет понятно, что риск ударов по территории станции сведен к минимуму.

"Мы к этому готовы, разработаны такие планы, они согласованы с руководством страны. Люди хотят вернуться. Мы там давно, мы там серьезно, нас уважают"

– Алексей Лихачев 

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