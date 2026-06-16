Британского посла вызвали в МИД Грузии

Посол Великобритании был вызван в министерство иностранных дел Грузии – поводом стало заявление дипмиссии Великобритании в Тбилиси по антироссийским санкциям.

Сегодня посол Великобритании в Грузии был вызван в министерство иностранных дел страны, об этом сообщило грузинское внешнеполитическое ведомство.

Уточняется, что поводом для такого шага стало опубликованное накануне посольством заявление о том, что Лондон в рамках санкций против РФ включил в черный список судно SILVAR, пребывавшее в порту Кулеви в феврале.

В министерстве в беседе с британским дипломатом было подчеркнуто, что грузинская сторона с недоумением воспринимает постоянные спекуляции на теме санкций, ведь Грузия не совершила ни одного нарушения.

В МИД также охарактеризовали как недопустимые сделанные в заявлении дипмиссии акценты на Грузии, напомнив, что когда судно заходило в Кулеви, оно не было ни под какими санкциями.

Более того, обратили внимание в министерстве, перед тем, как прийти в Грузию, судно посетило порт в Дании.