Страны G7 поддержали заключение всеобъемлющего соглашения между США и Ираном

Во время встречи во Франции лидеры G7 поддержали заключение соглашения между США и Ираном и заявили о необходимости дальнейших переговоров с участием МАГАТЭ для гарантий необладания Тегераном ядерного оружия.

Лидеры G7 на саммите во французском Эвиан-ле-Бене поддержали соглашение США и Ирана и выступили за продолжение переговоров. Итоговое заявление опубликовано по окончании встречи.

В заявлении говорится о решительной поддержке всеобъемлющего соглашения между США и Ираном, которое продолжит меморандум, достигнутый при президенте Трампе, и страны G7 готовы подключиться к его реализации.

Для гарантий отсутствия у Ирана ядерного оружия нужны дальнейшие переговоры. Они пройдут эффективнее с участием региональных и международных партнёров, включая МАГАТЭ.

По Ормузскому проливу лидеры G7 подтвердили, что право транзита без ограничений и сборов остаётся основой международной торговли, и рассчитывают, что инициатива Франции и Британии по защите судов поможет восстановить трафик. Страны "семерки" также намерены снижать глобальную зависимость от пролива и наращивать энергозапасы.

Ожидается, что в пятницу в Швейцарии представители Ирана и США подпишут меморандум о взаимопонимании. Именно этот документ, ранее достигнутый при посредничестве президента Трампа, в G7 назвали основой для будущего всеобъемлющего соглашения, которое должно принести мир и безопасность всему региону.