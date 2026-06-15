Вестник Кавказа

В Израиле заявили о планах Ирана затянуть переговоры с США по ядерной сделке

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По сообщениям СМИ, израильская сторона считает, что Иран намеренно затянет переговоры по меморандуму с США, чтобы получить время для разработки ядерного оружия.

Власти Израиля опасаются, что Иран использует 60-дневные переговоры в рамках меморандума с США для продвижения работ по созданию ядерного оружия. Об этом сообщает телеканал Channel 12 со ссылкой на источники в правительстве.

​На данный момент конкретные пункты соглашения между США и Ираном остаются неизвестными. Президент США Дональд Трамп и иранские официальные лица выступают с противоречивыми заявлениями о содержании достигнутого меморандума.

​Иранская сторона утверждает, что договор позволит Ирану самостоятельно решать вопрос разбавления обогащенного урана на своей территории.

​Представители министерства обороны Израиля заявляют, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не намерен подписывать итоговый документ. По их данным, переговорный процесс будет намеренно затянут на срок, значительно превышающий 60 дней.

​В правительстве Израиля не верят в перспективы урегулирования проблемы ядерной программы Ирана. Там отмечают, что соглашение 2015 года при президенте США Бараке Обаме содержало больше гарантий для предотвращения разработки Ираном ядерной бомбы.

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