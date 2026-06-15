В Израиле заявили о планах Ирана затянуть переговоры с США по ядерной сделке

Власти Израиля опасаются, что Иран использует 60-дневные переговоры в рамках меморандума с США для продвижения работ по созданию ядерного оружия. Об этом сообщает телеканал Channel 12 со ссылкой на источники в правительстве.
На данный момент конкретные пункты соглашения между США и Ираном остаются неизвестными. Президент США Дональд Трамп и иранские официальные лица выступают с противоречивыми заявлениями о содержании достигнутого меморандума.
Иранская сторона утверждает, что договор позволит Ирану самостоятельно решать вопрос разбавления обогащенного урана на своей территории.
Представители министерства обороны Израиля заявляют, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не намерен подписывать итоговый документ. По их данным, переговорный процесс будет намеренно затянут на срок, значительно превышающий 60 дней.
В правительстве Израиля не верят в перспективы урегулирования проблемы ядерной программы Ирана. Там отмечают, что соглашение 2015 года при президенте США Бараке Обаме содержало больше гарантий для предотвращения разработки Ираном ядерной бомбы.