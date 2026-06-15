Вестник Кавказа

Иран пообещал жесткий ответ на действия Израиля в Ливане

Флаги Ирана и Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
КСИР пообещал Израилю жесткий ответ на действия в Ливане. По информации иранской стороны, Израиль 84 раза нарушил режим перемирия.

Армия Ирана выступила с заявлением на фоне продолжения боевых действий Израиля на юге Ливана. ВС ИРИ пообещали решительно ответить на действия израильских войск. 

"Предупреждаем: если армия сионистского режима не прекратит агрессивные действия на юге Ливана, ей следует ожидать жесткого ответа"

– КСИР 

По данным иранской стороны, ВС Израиля 84 раза нарушали режим перемирия в Ливане за последние два дня. 

По информации ливанских военных, Израиль атаковал объекты на территории республики дронами, погибли четыре человека.

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