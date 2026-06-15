Иран пообещал жесткий ответ на действия Израиля в Ливане

КСИР пообещал Израилю жесткий ответ на действия в Ливане. По информации иранской стороны, Израиль 84 раза нарушил режим перемирия.
Армия Ирана выступила с заявлением на фоне продолжения боевых действий Израиля на юге Ливана. ВС ИРИ пообещали решительно ответить на действия израильских войск.
"Предупреждаем: если армия сионистского режима не прекратит агрессивные действия на юге Ливана, ей следует ожидать жесткого ответа"
– КСИР
По данным иранской стороны, ВС Израиля 84 раза нарушали режим перемирия в Ливане за последние два дня.
По информации ливанских военных, Израиль атаковал объекты на территории республики дронами, погибли четыре человека.