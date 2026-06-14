Вестник Кавказа

Трамп может обнародовать меморандум с Ираном до подписания

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Меморандум США и Ирана может быть опубликован американских лидером раньше 19 июня – дня подписания документа, рассказал Вэнс.

Глава Белого дома Дональд Трамп может опубликовать текст меморандума о взаимопонимании с Ираном в ближайшие дни, до планируемого подписания, поделился вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Президент заявил, что соглашение будет представлено в пятницу. Он может решить опубликовать соглашение раньше, но официальная церемония будет в пятницу, и в данный момент президент хочет опубликовать меморандум именно тогда"

– Вэнс

Напомним, соглашение должно быть подписано в пятницу 19 июня, церемония пройдет в Женеве. Затем стороны приступят к обсуждению возможной ядерной сделки.

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