Вестник Кавказа

Сделку США и Ирана утвердят резолюцией СБ ООН

Здание ООН в Нью-Йорке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Согласно проекту меморандума между США и Ираном, окончательное соглашение сторон будет утверждено резолюцией СБ ООН.

Окончательное соглашение между Вашингтоном и Тегераном утвердят резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, следует из текста проекта меморандума о взаимопонимании, передает иранское агентство Mehr.

"Окончательное соглашение будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН"

– проект меморандума

Меморандум должен быть подписан 19 июня в Женеве. Он состоит из 14 пунктов. После подписания меморандума стороны начнут переговоры по ядерной проблематике.

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