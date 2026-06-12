Сделку США и Ирана утвердят резолюцией СБ ООН

Согласно проекту меморандума между США и Ираном, окончательное соглашение сторон будет утверждено резолюцией СБ ООН.
Окончательное соглашение между Вашингтоном и Тегераном утвердят резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, следует из текста проекта меморандума о взаимопонимании, передает иранское агентство Mehr.
"Окончательное соглашение будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН"
– проект меморандума
Меморандум должен быть подписан 19 июня в Женеве. Он состоит из 14 пунктов. После подписания меморандума стороны начнут переговоры по ядерной проблематике.