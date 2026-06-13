Власти Ставропольского края утвердили план развития автотуризма до 2035 года

Новую программу развития автомобильного туризма разработали в Ставропольском крае со сроком реализации всех запланированных мероприятий вплоть до конца 2035 года.

В Ставропольском крае подготовили систему мероприятий для развития автомобильного туризма на период с 2026 по 2035 год. Об этом агентству "Интерфакс" сообщили в министерстве туризма и оздоровительных курортов.

В рамках реализации этой программы за 9 лет в регионе создадут 8 местных автомобильных турмаршрутов и 2 межрегиональных. Вдоль новых направлений дополнительно построят 5 объектов придорожного сервиса и 2 оборудованные площадки для отдыха водителей.

Для поддержки созданной инфраструктуры число официальных мест размещения туристов на маршрутах увеличат до 24. Кроме того 99% всех задействованных дорог в Ставропольском крае обеспечат стабильной мобильной связью и доступом в интернет.

Отмечается, что развитию автомобильного туризма в регионе будут способствовать местная природа, рельеф и объекты культурного наследия, а растущая популярность поездок на автомобиле связана с возможностью путешественников в любой момент изменить маршрут.