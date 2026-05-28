Токаев высказался за развитие сотрудничества с Россией в космической сфере

В Казахстане прошло заседание Совбеза, посвященное текущему состоянию и развитию космической отрасли. В ходе него глава государства отметил необходимость сотрудничества с Россией в данной области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал в ходе заседания Совета безопасности республики развивать стратегическое сотрудничество с Россией в космической сфере. Об этом рассказали 16 июня в пресс-служба главы казахстанского государства.

На прошедшем сегодня заседании речь шла о текущем состоянии космической отрасли, реализуемых проектах и перспективах дальнейшего развития.

"Глава государства также остановился на перспективах международного сотрудничества, указав на необходимость развития стратегического взаимодействия с Российской Федерацией и другими зарубежными партнерами. Подчеркнута важность улучшения социально-бытовых условий жизни граждан, проживающих в городе Байконыр и близлежащих районах"

– пресс-служба лидера РК

Кроме того, на встрече обсуждалось развитие спутниковой связи и космической инфраструктуры, поддержка научных исследований, включая астрофизику. Отдельное внимание было уделено совместному с РФ проекту "Байтерек".

"По итогам заседания правительству дан ряд конкретных поручений, направленных на модернизацию космической отрасли и повышение эффективности использования ее потенциала в интересах государства"

– пресс-служба президента РК