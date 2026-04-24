Россия и Иран объединят платежные системы через два месяца

Москва и Тегеран готовы завершить процесс интеграции платежных систем. Это займет около двух месяцев.

РФ и Иран в течение двух месяцев завершат объединение платежных систем. Нововведение значительно облегчит взаимный расчет для граждан двух стран, рассказал глава ЦБ ИРИ Абдольнасер Хеммати.

"Третий и финальных этап соединения банковских карт с иранской системой Shetab и российской "Мир" перешел в стадию реализацию и в течение двух месяцев у иранских граждан появится возможность покупать и платить в российских магазинах при помощи карт, привязанных к Shetab"

– Абдольнасер Хеммати

Сообщается, что Хеммати на днях посетил Москву для обсуждения этого вопроса, а также аспектов развития финансового сотрудничества.

Напомним, что основная часть работы по взаимной интеграции платежных систем была завершена в 2024 году.