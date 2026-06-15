Вестник Кавказа

В Ливане заявили о продолжении атак Израиля

Карта Сирии
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Израиль продолжает операции на юге Ливана. Это происходит вопреки соглашению между Ираном и США.

Военные Ливана сообщают о продолжении ударов Израиля, несмотря на меморандум США и Ирана, в рамках которого огонь на ливанском направлении должен быть прекращен. 

"Израильская армия сегодня продолжила атаки на ливанской территории, вражеский беспилотник атаковал автомобиль на кольцевой развязке Кфар-Тибнита, в результате чего погиб его водитель"

– источник 

По данным ливанской стороны, Израиль нарастил военную активность во вторник. Сообщается об ударах ЦАХАЛ с использованием беспилотников, жертвами стали четыре человека. Кроме того, Израиль обстрелял позиции в районе Набатия-эль-Фаука, сообщает РИА Новости.

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