Вестник Кавказа

Вашингтон сократит военное присутствие на Ближнем Востоке

Ближний Восток
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Джей Ди Вэнс заявил, что США сократят военное присутствие на Ближнем Востоке в рамках мирного урегулирования с Ираном.

Вашингтон заявил о готовности вывести часть американских войск с Ближнего Востока. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, США намерены сократить военное присутствие в регионе до довоенного уровня. 

"Мы отведем войска, (сократив их - ред.) до уровня, который был до конфликта. То есть мы не собираемся держать там пару дополнительных ударных групп с авианосцами. Иранцы этого не хотят, правда. Мы тоже не хотим"

– Джей Ди Вэнс

Напомним, что США и Иран подписали меморандум, который запускает процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Документ состоит из 14 пунктов, которые очерчивают обязательства сторон. На окончательное подписание мирного соглашения отводится 60 дней.

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