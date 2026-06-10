Вашингтон сократит военное присутствие на Ближнем Востоке

Джей Ди Вэнс заявил, что США сократят военное присутствие на Ближнем Востоке в рамках мирного урегулирования с Ираном.
Вашингтон заявил о готовности вывести часть американских войск с Ближнего Востока. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, США намерены сократить военное присутствие в регионе до довоенного уровня.
"Мы отведем войска, (сократив их - ред.) до уровня, который был до конфликта. То есть мы не собираемся держать там пару дополнительных ударных групп с авианосцами. Иранцы этого не хотят, правда. Мы тоже не хотим"
– Джей Ди Вэнс
Напомним, что США и Иран подписали меморандум, который запускает процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Документ состоит из 14 пунктов, которые очерчивают обязательства сторон. На окончательное подписание мирного соглашения отводится 60 дней.