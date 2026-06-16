Расходы США на военную операцию против Ирана превысили $113 млрд

Военная операция США против Ирана официально завершилась, а общая стоимость кампании превысила $113,3 млрд. Об этом сообщает портал Iran War Cost Tracker.
Президент США Дональд Трамп в ночь на четверг объявил о подписании меморандума о взаимопонимании с Ираном. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил завершение конфликта.
По словам американского лидера, на боеприпасы в ходе последних атак Вашингтон направил $250 млн.
Методика расчетов базируется на докладе Министерства войны США для Конгресса. Первые шесть дней операции стоили $11,3 млрд, а последующие сутки обходились бюджету в $1 млрд.
Портал учитывал траты на содержание персонала и переброску кораблей. Официальных данных от властей США по итоговой сумме пока не поступало