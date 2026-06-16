Вестник Кавказа

Расходы США на военную операцию против Ирана превысили $113 млрд

Старые 100-долларовые банкноты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суммарные расходы Вашингтона на завершившуюся военную кампанию против Ирана превысили $113,3 млрд по итогам 108 дней активного противостояния на Ближнем Востоке.

Военная операция США против Ирана официально завершилась, а общая стоимость кампании превысила $113,3 млрд. Об этом сообщает портал Iran War Cost Tracker.

​Президент США Дональд Трамп в ночь на четверг объявил о подписании меморандума о взаимопонимании с Ираном. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил завершение конфликта.

​По словам американского лидера, на боеприпасы в ходе последних атак Вашингтон направил $250 млн.

​Методика расчетов базируется на докладе Министерства войны США для Конгресса. Первые шесть дней операции стоили $11,3 млрд, а последующие сутки обходились бюджету в $1 млрд.

​Портал учитывал траты на содержание персонала и переброску кораблей. Официальных данных от властей США по итоговой сумме пока не поступало

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
590 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.