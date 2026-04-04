Парламенты Северной и Южной Осетии наметили вехи сотрудничества

Власти Северной и Южной Осетий в будущем 2027 году проведут ряд совместных мероприятий, направленных на укрепление единства осетинского народа и совместное развитие двух соседних республик.

В планах властей Северной и Южной Осетий в будущем 2027 году целый перечень совместных мероприятий, посвященные единству народов и разработке совместных решений для развития республик, сообщил председатель парламента Северной Осетии Таймураз Тускаев.

"Сегодня задача наших парламентов - создавать условия, чтобы наши общие духовно-нравственные ценности сохранились. Мы работаем по отраслям экономики, социальной сферы, обмениваемся лучшими практиками ведения законотворческой деятельности в сфере образования, культуры, подходами к развитию отраслей экономики"

- Таймураз Тускаев

Главная задача парламентариев – обеспечить единство двух братских народов и совместно выработать такие решения, которые позволят активно развивать обе республики, отметил спикер парламента, передает портал "Это Кавказ".

Депутаты будут находить общие эффективные решения, которые впоследствии совместно будут реализовывать как исполнительные власти, так и органы законодательной власти, - добавил Таймураз Тускаев.